Max Verstappen brilla en el Gran Premio de Las Vegas de F1

El neerlandés Max Verstappen, ya coronado como campeón del Mundial de Fórmula 1, escribió otra página dorada en su carrera al conquistar el Gran Premio de Las Vegas en una emocionante carrera nocturna. A pesar de enfrentar diversos desafíos, incluyendo un impacto con George Russell y una sanción de cinco segundos, Verstappen demostró por qué es conocido como ‘Mad Max’ al cruzar la meta en primer lugar y sumar su decimoctava victoria de la temporada.

La carrera en Las Vegas no estuvo exenta de incidentes y giros inesperados. Verstappen, compañero de equipo del mexicano Sergio Pérez en Red Bull, superó las adversidades y mantuvo su dominio en la pista a pesar de las dificultades. Incluso con una sanción por un adelantamiento agresivo, el piloto neerlandés se aseguró de cruzar la línea de meta en lo más alto.

El mexicano Sergio Pérez, que había asegurado el segundo lugar en el campeonato antes de la carrera, protagonizó una destacada actuación. Aunque perdió la segunda posición en la última vuelta ante Charles Leclerc, Pérez se llevó el subcampeonato, marcando un hito en la historia al lograr el mejor resultado para un piloto mexicano en la F1.

El regreso de la Fórmula 1 a Las Vegas no solo estuvo marcado por la competencia en la pista, sino también por el espectáculo fuera de ella. Con la presencia de celebridades como Rihanna, Brad Pitt y Justin Bieber, el Gran Premio de Las Vegas se convirtió en un evento que fusionó el glamour con la velocidad.

DRIVER STANDINGS 📊@SChecoPerez has officially secured P2 in the championship! 👏

It's a @redbullracing 1-2! 💪#LasVegasGP #F1 pic.twitter.com/SSQjaqWgXh

— Formula 1 (@F1) November 19, 2023