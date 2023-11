Tres selecciones más clasificadas a la Eurocopa Alemania 2024

Países Bajos, que venció 1-0 a Irlanda, volverá así a una competición en la que logró el título en 1992. Los neerlandeses ganaron por la mínima en Ámsterdam para asegurar el segundo puesto del grupo B (15 puntos), detrás de Francia (21 puntos).

El delantero del Hoffenheim, Wout Weghorst, fue el autor del gol de la victoria de la Oranje, en el 12, suficiente para llevarse los tres puntos a pesar de las peligrosas incursiones de Irlanda.

Los hombres de Ronald Koeman han ganado cinco de sus siete partidos, perdiendo sólo en el doble duelo ante los “Bleus”. Los neerlandeses hace tiempo que no brillan en la Eurocopa, un torneo al que ni siquiera clasificaron en 2016. En su última presencia en el torneo europeo perdieron en octavos de final ante República Checa (2-0).

Sin embargo firmaron una Copa del Mundo 2022 prometedora en la que alcanzaron los cuartos de final, antes de caer ante los futuros campeones del mundo argentinos en los penales.

Netherlands, Romania and Switzerland became the latest sides to confirm their places at #EURO2024, while France made qualifying history…

