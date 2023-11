Pablo Alarcón feliz de ganar la tercera etapa de la 62 Vuelta a Guatemala

La tercera etapa de la 62ª Vuelta a Guatemala tuvo un apasionante cierre en Fraijanes, donde más de diez corredores llegaron peleando por la corona a la línea de meta, dejando como gran ganador al chileno Pablo Alarcón, del equipo mexicano Canels Pro Cycling.

Alarcón, en sus declaraciones tras ganar la etapa, dejó ver lo diferente que fue para él esta etapa, la cual catalogó como “más montañosa” y corta en comparación con los 203 kilómetros recorridos el pasado sábado. En sus declaraciones, señaló lo agridulce que fue no poderse llevar el triunfo con mayor ventaja, ya que los favoritos de la vuelta no le dieron tregua. “La Selección de Ecuador y Movistar están fuertes, supieron controlar la carrera, por lo que no hubo diferencias en la general”, explicó.

A pesar del sabor agridulce, Pablo Alarcón resaltó que para ellos fue un buen día de competición. “Para nosotros estuvo bien porque pudimos coronar en el último tramo”, concluyó. Cabe mencionar que esta es la segunda etapa que conquista el equipo mexicano Canels Pro Cycling; en la primera etapa, dieron la campanada triunfando de la mano del irlandés Cormac McGeough.

Ahora, el equipo Canels Pro Cycling se pone en la mira del máximo evento ciclístico de Guatemala, ya que intentarán seguir demostrando su poderío en el país y buscarán ahora, con Pablo Alarcón y Cormac McGeough, recortar distancias al líder ecuatoriano Nixon Rosero en el cuarto día de competición, que será este lunes.