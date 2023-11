César Bono denuncia a mujer que le debe más de un año de renta

A través de sus redes sociales, César Bono compartió un mensaje para exponer la situación incómoda que está viviendo actualmente debido a una mujer que vive “de gratis” en su casa.

Según dijo el actor, la señora Jessica López Rivera lleva más de un año ocupando su propiedad en el Estado de México, sin pagar algún tipo de renta.

Además, contó que esta persona es una supuesta trabajadora del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), quien ahora se niega a desalojar el lugar.

Solicitó su amable apoyo. Día con día habitan en mi casa sin pagar un solo peso desde hace un año. pic.twitter.com/kXZ9Z8imwl — César Bono (@cesarbono) November 21, 2023

Según su versión, esta persona rentó ese inmueble hace dos años aproximadamente y, al principio, se mostró como alguien responsable, pues quiso adelantarle un año de renta, sin importar que él deseaba los pagos mes por mes.

“Pagó un año adelantado de renta hace dos. Un año que jamás le pedí yo… Yo quería que fuera mes con mes, como se usa siempre. Me pagó ese año y no ha vuelto a pagar”, dijo.

Él acudió a las autoridades y logró ganar el juicio, pero al parecer la mujer acudió con otro juez y logró revertir la decisión del proceso anterior. Por esta situación, el también cómico decidió hacer público este asunto para obtener apoyo.

“Yo sé que es una delincuente porque día con día me está robando y quiero pedir el apoyo a los medios y a la opinión del público. Yo gané el pleito y me habían dado fecha para sacarla de mi casa, pero ella asistió con otro juez que no sé por qué razón se fue contra la decisión del juez anterior”, puntualizó.

¿Quién es Jessica López?

De acuerdo con las declaraciones César Bono, ella trabaja en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS); sin embargo, dicha institución negó que la señalada sea parte de su plantilla laboral.

De acuerdo con su perfil de Instagram, la mujer se describe como una madre y “emprendedora exitosa”. Además de ser consultora de negocios, también es una deportista.

Ante las acusaciones del actor mexicano, Jessica reaccionó eliminando su cuenta de Twitter y poniendo como perfil privado en Instagram, donde tiene 500 seguidores.