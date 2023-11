Rodrygo es víctima de ataques racistas tras derrota con Argentina

Usuarios escribieron comentarios con emojis de bananas o monos en los perfiles del futbolista, de 22 años, quien evalúa tomar medidas judiciales contra los responsables, aseguró el portal “Globo Esporte” citando a asesores del atleta.

“Si no hacemos lo que ellos quieren, si no nos comportamos como ellos creen que debemos, si usamos algo que les molesta, si no agachamos la cabeza cuando nos atacan, si ocupamos espacios que ellos creen son solo suyos, los racistas toman medidas con su comportamiento criminal. Mala suerte. ¡No nos detendremos!”, agregó.