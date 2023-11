Difunden videos de explosión de vehículo en puente entre EE. UU. y Canadá

En redes sociales fueron compartidos videos que mostraban el momento de la explosión de un vehículo en el puente Rainbow, que une a EE. UU. con Canadá, en las cataratas del Niágara, incidente que dejó dos muertos y que activó todas las alarmas en los dos países.

El vehículo, que quedó carbonizado, circulaba a una “velocidad extraordinariamente alta” antes de colisionar contra una mediana y volar por encima de una valla de 2 metros y medio de altura, explicó la gobernadora del estado de Nueva York, Kathy Hochul, en una conferencia de prensa. “(Fue) un incidente horroroso, una colisión, una explosión (…) pero en este momento no hay conexión terrorista”, dijo.

La funcionaria no dio detalles de las víctimas mortales, pero explicó que un funcionario de Aduanas y Protección de Fronteras sufrió heridas leves y fue dado de alta del hospital.

Just came from the scene of this horrible incident at the Rainbow Bridge. No evidence of terrorism indicated at this time.

Grateful for our first responders keeping drivers and residents safe on this busy travel day. Will continue to update on any developments. https://t.co/nNGFPHm0bm

— Governor Kathy Hochul (@GovKathyHochul) November 22, 2023