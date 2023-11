Cruce entre EE. UU. y Canadá reabre tras explosión de vehículo

El cruce fronterizo entre EE. UU. y Canadá, en las Cataratas del Niágara, reabrió tras la explosión de un vehículo el miércoles en el puente Rainbow, incidente que mató a dos personas, informaron las autoridades.

El miércoles, un vehículo que viajaba a alta velocidad se estrelló contra una barrera de control en el puente y posteriormente explotó en llamas, lo que derivó en el cierre de la frontera y provocó una alerta de seguridad en ambos países.

Los pasos fronterizos cercanos fueron cerrados ese mismo día, mientras se investigaba el incidente. No obstante, la oficina regional del FBI concluyó que la explosión, que ocurrió a unos 640 kilómetros de la ciudad de Nueva York, no estuvo relacionada con terrorismo.

Dos personas fallecieron, según la prensa estadounidense que cita a las autoridades, aunque por el momento se desconocen las identidades.

Just came from the scene of this horrible incident at the Rainbow Bridge. No evidence of terrorism indicated at this time.

Grateful for our first responders keeping drivers and residents safe on this busy travel day. Will continue to update on any developments. https://t.co/nNGFPHm0bm

— Governor Kathy Hochul (@GovKathyHochul) November 22, 2023