Críticas a Danna Paola tras hablar inglés en una entrevista

Danna Paola ha consolidado una sólida carrera, que fue construyendo desde los 5 años, cuando estelarizaba las telenovelas infantiles con mayor rating en la televisión.

Por eso no deja de estar en el ojo del huracán, los usuarios de redes sociales no pierden oportunidad de estar al pendiente de cuándo la cantante se equivoca o rompe con sus expectativas.

Fue así como un momento durante la celebración de los Latin Grammys 2023 en Sevilla, España, la llevó a ser viral y no precisamente por las mejores razones.

Hasta ahora se ha hecho viral un video durante su paso por la alfombra roja cuando fue entrevistada por la revista Rolling Stone en inglés.

Mientras la entrevista parecía marchar bien, Danna Paola comenzó a mezclar español e inglés (coloquialmente conocido como spanglish), algo que suele hacer en repetidas ocasiones y lo que hizo que muchos la criticaran.

Todo fue cuando le preguntaron sobre cómo entrena su voz para que suene tan potente:

“Por example (por ejemplo)” -a lo que la reportera corrigió “for instance”- “I’m allergic para el aire acondicionado y well just juice, i don’t know, water (soy alérgica al aire acondicionado y bueno, sólo jugo, no sé, agua)”.