¡Cuidado! Estas palabras en WhatsApp pueden bloquear su cuenta

WhatsApp es una de las aplicaciones más populares en el mundo, siendo utilizada como medio de comunicación laboral, social y familiar por millones de personas. Sin embargo, los términos y condiciones de la app informan que debe ser utilizada “solo con fines legales, autorizados y aceptables”. La aplicación de META prohíbe el uso de lenguaje indebido o que viole sus normas.

WhatsApp no tiene acceso directo a sus conversaciones; sin embargo, otro usuario puede reportar sus mensajes si considera que son inapropiados. Al presionar los tres puntos en la esquina superior derecha de un mensaje, aparece la opción de “reportar”. Algunas palabras son más propensas a generar un bloqueo que otras. Entre las palabras clave que debes evitar están:

Meta AI on WhatsApp is expanding to more than a dozen countries in English 🌍

if it’s available in your country, you can now ask Meta AI a question right from the search feature at the top of your chats pic.twitter.com/M6puLhkQNm

— WhatsApp (@WhatsApp) April 18, 2024