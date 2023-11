¿A cuánto asciende la fortuna de Shakira tras pagar deuda millonaria?

Una de las máximas estrellas en la escena musical internacional es Shakira, quien en los últimos meses ha demostrado que, además de ser exitosa en el ámbito profesional, también es una mujer fuerte y llena de poder. Esto es especialmente notable desde su separación de Gerard Piqué, con quien estuvo durante más de 11 años. Tras su ruptura, la cantante ha ingresado a una exitosa etapa de su carrera, demostrando su talento tal como lo afirmó en su canción “Sesión 53” con Bizarrap.

No obstante, la estrella colombiana ha centrado ahora la atención internacional al sumarse a la lista de famosos con historial negativo ante las autoridades fiscales. En el caso de la intérprete de “La bicicleta”, se declaró culpable de evasión de impuestos en España.

El 20 de noviembre pasado, la defensa de Shakira alcanzó un acuerdo tras las acusaciones admitidas en la Audiencia de Barcelona, donde la artista reconoció un fraude de 14.5 millones de euros a Hacienda entre 2012 y 2014.

“Mis hijos mismos me lo han pedido, y por ellos he tomado esta decisión. Han vivido tiempos muy duros y quiero que me vean feliz por fin y mirar juntos hacia el porvenir. Para mí, hoy, ganar es recuperar mi tiempo”.

