“Dedico el triunfo a mis hijos, que tengo tiempo de no verlos”, dice García Arias

El fútbol deja historias y dedicatorias emotivas temporada tras temporada, y en el fútbol guatemalteco surgió una narrativa que cautivó a través de las palabras de Adrián García Arias, quien visiblemente emocionado habló sobre lo que le transmitió haber hecho historia con Achuapa ganando la fase regular del Torneo Apertura 2023.

Para Arias, este triunfo personal le da “mucha alegría” y se ha dado porque tanto él como los jugadores han sacrificado mucho para lograr el reto. “Estamos aprovechando que nos está saliendo todo. Nos ha costado mucho, hemos sacrificado bastante”, dijo.

🎙️ El técnico de Achuapa, Adrián García Arias habla tras ganar la fase de clasificación: 🗣️ "Es un logro personal que me llena de mucha alegría, podemos lograr más".

Uno de los sacrificios más grandes para García Arias es estar lejos de su familia. El mexicano trabaja como técnico, un empleo que lo hace moverse constantemente para aprovechar nuevas oportunidades, y esto lo ha alejado de sus hijos, a quienes les dedicó este logro. “Lo conseguido me conmueve mucho porque desde que empecé mi carrera siempre he estado lejos de mi familia. Dedico el triunfo a mis hijos Aurora, Adrián y a María Valentina, a quienes tengo tiempo de no ver”, comentó.

Achuapa debe aterrizar, afirma Arias

Dentro de sus palabras, el técnico de Achuapa dejó ver que toda la emoción debe controlarse, ya que aún no han ganado nada y esta semana disputarán el pase a semifinales contra el campeón. “Hoy necesitamos festejar, estar contentos y agradecer lo que logramos, pero viene algo muy importante. Aún no hemos ganado, somos campeones de la fase regular, somos super líderes, pero debemos aterrizar porque podemos lograr más”, dijo.

“Debemos empezar a encarar al siguiente rival. Lo haremos con mucho profesionalismo, entrega y mucha ilusión. Después de que comenzamos a encarrilar muchas victorias, el sueño comienza a crecer, las metas que te trazaste las vas alcanzando. Cumplimos la meta de ser líderes y ahora intentaremos avanzar a la fase en la que siempre se nos ha negado”, concluyó.