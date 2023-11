¿Y Michael Jackson? Forbes llama “Rey del pop” a Bad Bunny

Aunque Bad Bunny goza de un éxito arrollador en la industria y es considerado un referente del género urbano, la polémica aún rodea al cantante, especialmente después de su reciente aparición en la revista Forbes, donde fue nombrado como el nuevo “Rey del pop”, título que Michael Jackson ha llevado por años. Esto provocó la indignación de los fanáticos, quienes llenaron de críticas a la revista a través de redes sociales.

Benito Antonio Martínez Ocasio, el verdadero nombre del cantante puertorriqueño, es la cara del último número de la revista, en el que se destacan sus triunfos, como formar parte de la lista de los más exitosos menores de 30 y superar en reproducciones a grandes estrellas como Taylor Swift y Justin Bieber. Sin embargo, lo que realmente llamó la atención fue que Forbes lo nombrara el nuevo “Rey del pop”.

If there’s one constant about 29-year-old Bad Bunny (@sanbenito), it’s that whatever he creates becomes a world-wide hit. https://t.co/ovXQflsgwa#ForbesUnder30 pic.twitter.com/mQ32Jbe6QR

— Forbes (@Forbes) November 28, 2023