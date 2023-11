Ramazzini se refiere a posible orden de captura en su contra

El cardenal Álvaro Ramazzini dio a conocer este jueves 30 de noviembre que existen rumores sobre una posible orden de captura en su contra. Según narró el religioso, un integrante de los 48 Cantones de Totonicapán le manifestó su solidaridad ante tal situación; sin embargo, aseguró que hasta el momento no ha sido notificado sobre esa situación.

“No creo que si hubiera una orden de captura le avisen a uno antes, pero espero que no, porque no he cometido, ningún delito”, señaló Ramazzini. Aunque agregó que “cuando el río suena, piedras trae”.