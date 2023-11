Muere famosa actriz de la serie “Sex and the City”

El mundo del espectáculo internacional se encuentra sumido en un profundo luto al conocerse el fallecimiento de la talentosa actriz Frances Sternhagen hace unos días, a la edad de 93 años. La reconocida artista dejó una huella imborrable en proyectos emblemáticos como “Sex and the City” y “Cheers“. La triste noticia fue confirmada por su familia mediante un comunicado, donde también se compartieron más detalles sobre la vida y el legado de esta querida estrella de televisión y teatro.

Según la declaración oficial emitida por la familia de la actriz, Frances Sternhagen falleció de causas naturales, marcando así el cierre de un capítulo en la vida de esta destacada intérprete que contribuyó de manera significativa al mundo del entretenimiento. Su hijo, John Carlin, compartió a través de redes sociales que su madre falleció pacíficamente en casa durante la noche del 27 de noviembre pasado. Estas palabras brindan una visión más íntima de su partida y destacan la serenidad con la que la artista concluyó su notable trayectoria.

Room Rater In Memoriam. Frances Sternhagen has died. She was 93 years old. pic.twitter.com/hq3qlHfkOk — Room Rater (@ratemyskyperoom) November 30, 2023

La noticia del fallecimiento de Frances Sternhagen fue confirmada a través de la cuenta de Instagram de su hijo. Según lo expresado por John Carlin, él habló por teléfono con su madre horas antes de su deceso. En esa llamada, ambos compartieron palabras de amor. Sin embargo, pocas horas antes de abordar el avión para viajar a su hogar, el hijo de la actriz se enteró de su fallecimiento.

¿Quién es la querida actriz de “Sex and the City”?

Frances Sternhagen dejó una marca indeleble en el mundo del entretenimiento, destacándose por papeles inolvidables que la catapultaron como una figura destacada en la televisión y el teatro. Entre sus roles más memorables se encuentra el icónico personaje de la abuela del Dr. Carter (Noah Wyle) en la serie “ER Emergencias”, así como la interpretación de Esther Clavin, la madre de Cliff (John Ratzenberger), en la aclamada sitcom “Cheers”. Esta actuación le valió dos nominaciones al prestigioso premio Emmy.

No satisfecha con limitarse a un género, Sternhagen también dejó su huella en la comedia al interpretar a Bunny MacDougal, la madre del personaje Trey (Kyle MacLachlan) en la famosa serie “Sex and the City”. Esta participación le valió su tercera nominación al Emmy, consolidando así su versatilidad actoral.

🌟 Sad news for 'Sex and the City' fans. Frances Sternhagen. She passed away at the age of 93. #FrancesSternhagen #SATC #HollywoodLoss pic.twitter.com/M3sxUQWMpG — Ellie (@EllieV379) November 30, 2023

Con una carrera tan rica y diversa, la próxima celebración de su vida y carrera, programada para mediados de enero, será un tributo merecido a una artista cuyo legado perdurará en la memoria de aquellos que apreciaron su genio actoral. Frances Sternhagen será recordada no solo por su notable talento actoral, sino también por su contribución al enriquecimiento de la industria del entretenimiento a lo largo de los años. Su legado perdurará en la memoria de quienes admiraron su habilidad y carisma tanto en la pantalla como sobre el escenario.