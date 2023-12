Madonna en polémica por usar sudadera con imagen del Papa Francisco en Italia

Hace tan solo unos días se realizó el “The Celebration Tour“ de Madonna en algunos países europeos. Durante sus momentos de descanso, “La reina del pop” dio un paseo por Italia; sin embargo, esto desató un gran escándalo.

Madonna caminó por las calles italianas luciendo una sudadera muy peculiar, ya que esta prenda tenía como estampado la imagen del Papa Francisco. No obstante, no se trataba de un diseño convencional, lo que generó una gran polémica.

Las imágenes de “La reina del pop” con la sudadera mencionada se han difundido ampliamente en las redes sociales, generando numerosos comentarios. Algunos critican a la cantante, mientras que otros creen que se trata simplemente de una expresión.

La prenda de Madonna no solo presenta la imagen de la máxima autoridad de la Iglesia católica; el diseño también incluía unas alas y el rostro del Papa, que resulta inquietante, todo ello en color rojo.

Como era de esperar, ni Madonna ni su vestimenta pasaron desapercibidos. Cabe recordar que El Vaticano, un lugar de gran importancia para la Iglesia católica y el Papa Francisco, se encuentra ubicado en Italia, país donde la cantante ofreció su espectáculo y caminó con la prenda mencionada anteriormente.

Madonna no ha comentado nada respecto a su atuendo y la controversia que ha generado en las redes sociales. Algunos creen que lo utilizó para llamar la atención del Papa Francisco, teniendo en cuenta el llamado que la cantante le hizo en mayo de 2022.

El llamado al que nos referimos anteriormente es aquel que Madonna realizó a través de la red social “X” el año pasado, en 2022. En dicho mensaje, la cantante expresó su desacuerdo con las tres ocasiones en las que había sido excomulgada.

Es importante recordar que una de estas tres veces ocurrió a raíz del videoclip de su canción “Like a Prayer”, en el cual denunciaba el abuso racista y bailaba entre cruces en llamas. Debido a esto, el entonces Papa Juan Pablo II emitió un comunicado señalando a la cantante como injuriosa contra Dios y otros miembros de la iglesia.

Hello @Pontifex Francis —I’m a good Catholic. I Swear! I mean I don’t Swear! Its been a few decades since my last confession. Would it be possible to meet up one day to discuss some important matters ?

I’ve been ex communicated 3 times. It doesn’t seem fair. Sincerely Madonna

— Madonna (@Madonna) May 5, 2022