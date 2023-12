Magistrados del TSE que perdieron inmunidad salen del país

Las autoridades del Instituto Guatemalteco de Migración (IGM) confirmaron este viernes 1 de diciembre que tres de los cuatro magistrados a quienes el Congreso de la República les retiró la inmunidad salieron del país. Se trata de Ranulfo Rafael Rojas, Gabriel Aguilera y Mynor Franco, quienes son señalados por el Ministerio Público (MP) de incurrir en ilegalidades en el proceso de adquisición del Sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP).

Con respecto a la magistrada Irma Palencia, también señalada en este caso, se desconoce si también salió de Guatemala. Aunque sí se confirmó que solicitó una licencia para poder ausentarse de sus labores con el fin de resolver su situación legal.

La presidenta del TSE, Blanca Alfaro, se refirió a esa petición planteada por su colega y detalló que Rojas también pidió licencia argumentando problemas de salud. Añadió que hoy se estarán certificando estas solicitudes, en las cuales no se planteó un tiempo específico para que las autoridades electorales puedan retomar sus funciones.

Con respecto a los magistrados Aguilera y Franco, se dio a conocer que podrían estar solicitando tomar vacaciones como parte del período que les corresponde.

Magistrados siguen en sus cargos

La magistrada Alfaro explicó que, aunque los togados ya no cuenten con derecho de antejuicio y podrán ser investigados por el Ministerio Público, continúan en sus cargos. Además, detalló que, como TSE, de momento no se pueden tomar decisiones con respecto al tema o mencionar la posibilidad de que no estaría integrado el pleno.