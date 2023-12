Mali golea a Argentina y se lleva el tercer lugar del Mundial sub-17

No era un encuentro cualquiera para Argentina ni para Mali. Ambos equipos se encontraban a un paso de la ansiada final del Mundial Sub-17 en Indonesia, pero la derrota por penales ante Alemania dejó a la albiceleste en la penosa disputa por el tercer lugar. Un partido que resultó crucial para ambas selecciones, pero que finalmente vio a Mali imponerse con contundencia.

Desde el pitido inicial, Mali demostró superioridad física, estableciendo una rápida ventaja que Argentina no logró contrarrestar. El 3-0 definitivo no solo reflejó la supremacía de Mali en el terreno de juego, sino que dejó una huella imborrable con la espectacular definición de Hamidou Makalou. Su gol, caracterizado por un magistral caño y una hábil gambeta dentro del área, podría bien considerarse como uno de los mejores del torneo y, por qué no, del año.

Mali, la gran sorpresa del Mundial sub-17

Diego Placente, el estratega argentino, reconoció la dificultad anímica que enfrentó su equipo tras la derrota ante Alemania: “Era difícil levantar, encima nos tocó un equipo físico que nos presionó mucho, no teníamos desde lo físico la respuesta”. Ulises Giménez, defensor clave en la última línea, expresó el orgullo por la entrega de su equipo a pesar de las adversidades: “Hoy jugamos golpeados, como se debe, poniendo huevos hasta el final. Estamos orgullosos”.

A pesar del amargo sabor del cuarto puesto, la actuación de Argentina en el Mundial Sub-17 dejó entrever un futuro prometedor. Con una selección mayor ya consagrada como campeona del mundo, los jóvenes talentos argentinos demostraron ser una cantera inagotable. Mientras otros prospectos se lucen en Europa, los adolescentes que vistieron la celeste y blanca evidenciaron un potencial destacado, especialmente con un cuarteto ofensivo conformado por Echeverri, Ruberto, Ian Subiabre y Santiago López.

🇲🇱 Mali defeat Argentina and finish 3rd at the #U17WC! — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) December 1, 2023

