Cristian Jiménez se convierte en la primera baja de Antigua GFC

Tras la reciente eliminación en cuartos de final del Apertura 2023 a manos de Guastatoya, Antigua GFC, el equipo de fútbol guatemalteco, se prepara para afrontar cambios significativos. Uno de los primeros movimientos notables es la salida de Cristian Jiménez, un defensa que ha dejado una huella indeleble en el club durante más de cinco años y que, además, fungía como uno de los capitanes del equipo.

Fue a través de sus plataformas de redes sociales, especialmente en Instagram, donde Cristian Jiménez compartió la noticia de su despedida. Con más de 200 partidos disputados, Jiménez expresó su agradecimiento eterno a la institución y a la apasionada afición que lo respaldó a lo largo de su trayectoria en Antigua GFC. En su mensaje, el jugador guatemalteco mostró gratitud por la oportunidad de vestir la camisola del equipo y disfrutar de su tiempo en la hermosa ciudad que lo acogió.

El mensaje de Cristian Jiménez

“Agradecido eternamente con la institución y la afición que me apoyó durante estos 5 años y más de 200 partidos. Me voy muy feliz de haber podido vestir esta camisola y disfruté mucho vivir en esta hermosa ciudad. La vida está llena de retos, y a partir de hoy me toca afrontar uno nuevo. Dios primero esté lleno de bendiciones y alegrías. ¡Muchas gracias Antigua!”, fue el mensaje de Jiménez en Instagram.

La eliminación en cuartos de final del Apertura 2023 parece haber marcado el comienzo de una serie de cambios en Antigua GFC. Con la salida de Cristian Jiménez como el primer capítulo de este proceso, se especula que más bajas podrían seguir en el equipo de cara al próximo torneo. El fracaso en el torneo recién concluido ha generado la necesidad de reevaluar la estructura del equipo y buscar nuevas estrategias para alcanzar el éxito en el futuro.