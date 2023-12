FOTOS. El rostro de Pamela Anderson se vuelve tendencia

Pamela Anderson es una de las actrices más icónicas de Hollywood que ha conquistado al público con su talento, simpatía y arrolladora belleza, lo cual la llevó a ser considerada un símbolo sexual durante los años 90. En esta ocasión, la actriz sorprendió al lucir radiante frente a los reflectores sin una gota de maquillaje y con un elegante atuendo blanco que acaparó las miradas.

La actriz, de 56 años, expresó en agosto pasado sus deseos de no utilizar más maquillaje, disfrutando de mostrarse de manera natural y considerándolo también como una forma de oponerse a las convenciones de la industria de la moda. Durante su participación en los Fashion Awards 2023 de Londres el pasado fin de semana, lució un elegante traje blanco con un peinado relajado y sin maquillaje.

“Para mí es liberador, divertido y un poco rebelde también. Porque me di cuenta de que había toda esa gente haciendo grandes looks de maquillaje, y es propio de mí ir en contra de la corriente y hacer lo contrario de lo que todos hacen (…) Esta soy yo, estoy feliz con quien soy ahora mismo. Es un mundo nuevo y estoy muy agradecida por todo el amor”, expresó en una entrevista para la revista ELLE en agosto pasado.

Fue a través de su cuentas de redes sociales donde Pamela Anderson se mostró por primera vez sin maquillaje, y sus seguidores no dudaron en llenarla de halagos a través de los comentarios, manifestando también su total apoyo.

“No puedo esperar a verme mayor. Quiero dejar que mi cabello se vuelva un poco gris natural, ponerme mi sombrerito de paja, no usar maquillaje; quiero decir, ese es mi tipo de estado cómodo (…) Es divertido envejecer. Es un alivio. Y a cierta edad nos vemos más jóvenes y frescas sin maquillaje”, comentó en una entrevista con Dax Shepherd.

Getting ready with Vogue… in Paris 🤍 pic.twitter.com/wKJGGKsBkT

— Pamela Anderson (@pamelaanderson) October 5, 2023