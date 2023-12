Celia Lora demandará a Lizbeth Rodríguez por inventar relación sentimental

Colaboraciones en Instagram y OnlyFans entre Lizbeth Rodríguez y Celia Lora hicieron que ambas modelos tuvieran una amistad y luego la expresentadora de Badabun confirmó que tenían una relación romántica.

Posteriormente Celia Lora salió a aclarar días después que todo fue parte de una estrategia direccionada hacia el tipo de contenido que ambas suben en sus plataformas digitales.

“Parece que se adelantó el Día de los Inocentes, se los adelantaron. Este video es para decir que yo no ando con nadie, con absolutamente nadie y cuando en serio ando con alguien no se lo imaginan, porque no tengo que publicar mi vida. Este chistecito de Lizbeth yo creo que ya llegó muy lejos porque ya lo vi en todos lados, aunque yo ni estoy en el país”, dijo en ese momento Celia Lora en un video que compartió en sus redes sociales.

Ahora Lizbeth Rodríguez sigue afirmando que sí existía una relación sentimental. “Me sigue doliendo, o sea, yo amo, yo me entrego y es doloroso cuando una persona te sorprende. Yo digo: ‘Ay, Lizbeth no aprendes’, nunca terminamos de conocer a las personas y me pasó ahora”, comentó.

Además agregó que sigue sin comprender por qué la hija del cantante Alex Lora reaccionó de esa manera. “Ella tiene sus momentos ahorita, tiene algo que no sé, ¿qué te digo yo? No estoy en la cabeza de ella, ni en su mente, ni en su corazón”, añadió.

Pondrá una denuncia

Los comentarios de Lizbeth Rodríguez sobre la supuesta relación que dijo mantener con Celia Lora podrían llegar hasta los juzgados debido a que la hija de Álex Lora está pensando en demandar.

Por su parte, Chela Lora, madre de Celia y esposa de Álex, mencionó a las cámaras del programa ‘Hoy’: “Qué ella quiera hacerse famosa y aprovechar es otra cosa”.

“Está tan molesta Celia Lora por lo que comenta Lizbeth Rodríguez de este noviazgo, que ella se inventó por fama, que Celia ya está buscando abogados para demandarla”, dijo.

