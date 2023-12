Lizbeth Rodríguez y su tanga de hilo se lleva todas las miradas en celebración de Spotify

Colaboraciones en Instagram y OnlyFans entre Lizbeth Rodríguez y Celia Lora hicieron que ambas modelos se acercaran hasta el punto que surgió un rumor de romance. Sin embargo, Lora salió a aclarar días después que todo fue parte de una estrategia que redireccionara al contenido de sus plataformas.

“Parece que se adelantó el Día de los Inocentes. Este video es para decir que yo no ando con nadie”, destacó Celia. Asimismo, agregó: “Cuando en serio ando con alguien no se lo imaginan, porque no tengo que publicar mi vida. Este chistecito de Lizbeth yo creo que ya llegó muy lejos”.

Por su parte, la famosa mexicana no se quedó callada y se mostró sorprendida en sus redes sociales. “Me sigue doliendo, o sea, yo amo, yo me entrego y es doloroso cuando una persona te sorprende”, destacó la joven.

Hasta el momento, la youtuber sigue sin comprender por qué la hija del cantante Alex Lora reaccionó de esa manera. “Ella tiene sus momentos ahorita, tiene algo que no sé. No estoy en la cabeza de ella, ni en su mente, ni en su corazón”, puntualizó.

Lizbeth Rodríguez arrasa con las miradas…

Lo que si es cierto, es que hace unos días se robó todas las miradas en un evento que realizó Spotify. Y es que la joven decidió enfundarse en una prenda en color rojo que dejó al descubierto gran parte de sus atributos.

“La música es un teletransportador. Lista para cerrar el año Festejando el décimo aniversario de mis amigos de Spotify”, afirmó. En las imágenes se puede ver a la mexicana mostrando su tanga de hilo, la cual casi deja al descubierto su intimidad.

Los halagos para la influencer en las redes sociales no se hicieron esperar, quienes la felicitaron por salir adelante y lucir muy bien en el evento.