Méndez-Laing sigue intratable y vuelve a anotar con el Derby County

El talentoso futbolista guatemalteco-inglés, Nathaniel Méndez-Laing, ha vuelto a dejar su huella en la League One inglesa con otra destacada actuación, esta vez marcando un gol crucial y dando una asistencia que contribuyó a la victoria del Derby County en la jornada 21.

En el emocionante enfrentamiento contra el Leyton Orient, Méndez-Laing demostró su calidad al anotar un gol en el minuto 47. La definición cruzada del delantero fue imparable, marcando el segundo tanto del encuentro y consolidando la victoria de su equipo en condición de visitante y afianzándose en los puestos de playoffs.

Nathaniel Méndez-Laing vive un gran momento

Con este último gol, Méndez-Laing eleva su cuenta goleadora a seis en lo que va de la temporada. De estos, cinco han sido en el campeonato local de la League One, mientras que uno se registró en la FA Cup. Su capacidad para perforar las defensas rivales lo posiciona como uno de los jugadores más destacados de la competición.

El Derby County no solo disfrutó de la victoria frente al Leyton Orient, sino que también escaló a la quinta posición en la tabla de la League One. Este triunfo consolida la posición del equipo en los codiciados puestos de playoffs para el ascenso. Méndez-Laing no solo brilla individualmente, sino que también contribuye de manera significativa al éxito colectivo de su equipo.