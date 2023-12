Champions League: En juego, últimos cuatro boletos a octavos

El Manchester United necesita ganar al Bayern Múnich y una carambola para regresar a los octavos. Último del grupo A, con el mejor ataque pero la peor defensa, debe batir al gigante alemán y esperar un empate entre el Copenhague y el Galatasaray en Dinamarca.

Los “Red Devils” vienen de escuchar irónicos ‘olés’ por parte de sus aficionados el sábado mientras perdían 3-0 ante el Bournemouth, por lo que no parecen en la mejor posición para dar el gran golpe.

Su rival, un Bayern de Múnich ya clasificado, llegará con ganas tras caer 5-1 el sábado ante el Eintracht Fráncfort.

En el otro partido de la llave el Copenhague recibe al Galatasaray, igualados a cinco puntos sabiendo que la victoria significa la clasificación para octavos de la Champions League.

NOTA: Montoya sobre Comunicaciones: “Demostraremos que somos mejores”

A United front ✊

A rallying call from the boss ahead of tomorrow night's big game 🗣️#MUFC || #UCL

— Manchester United (@ManUtd) December 11, 2023