Real Sociedad, la grata sorpresa de Champions League

Por su parte, el Nápoles, vigente campeón de Italia, logró su boleto a octavos de final de Liga de Campeones al imponerse 2-0 al Braga.

Se convierte así en el tercer equipo italiano en alcanzar los octavos, tras Inter de Milán y Lazio. El AC Milan, colista provisional del grupo F, deberá imponerse al Newcastle el miércoles y esperar una derrota del París SG en Dortmund para lograr el pleno.

El Manchester United, último de su grupo, dijo adiós a las competiciones europeas esta temporada después de su derrota 1-0 este martes contra el Bayern de Múnich en el último partido de la fase de grupos de la Champions League.

Los ‘Red Devils’ sufrieron en Old Trafford una cuarta derrota en seis partidos de Liga de Campeones. Ello les condenó al cuarto puesto del grupo A (4 puntos), por detrás de los alemanes del Bayern (primero, 16 puntos) y de los daneses del Copenhague (8 puntos), clasificados a octavos de final después de su victoria 1-0 contra los turcos del Galatasaray (tercero, 5 puntos).

