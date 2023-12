Comunicaciones conocerá a su rival en la Concachampions

Comunicaciones de Guatemala conocerá este miércoles a su rival de la Copa de Campeones de la Concacaf. El sorteo se realizará en Miami, Estados Unidos, a partir de las 18:00 horas GT. Concacaf ha confirmado detalles importantes acerca de la Copa de Campeones Concacaf 2024, incluidos los ocho clubes que serán cabezas de serie para las dos primeras rondas de la competencia y los bombos para el sorteo oficial..

La 59ª edición de la Copa de Campeones Concacaf, la principal competencia de clubes masculinos de la región, se jugará entre febrero y junio 2024. El torneo anual, que está compuesto de cinco rondas de eliminación directa, cuenta con los mejores clubes de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe. La Copa de Campeones Concacaf 2024 coronará al campeón de clubes de la Confederación y es la única ruta de clasificación para los clubes de la región a la nueva y ampliada Copa Mundial de Clubes de la FIFA.

Las primeras cuatro rondas de la competencia (primera ronda, octavos de final, cuartos de final y semifinales) incluyen partidos de ida y vuelta, mientras que la final se juega a partido único.

NOTA: Real Madrid: Paso perfecto para el “Rey de Europa”

➡️ The other 19 are distributed in two Pots: the 8 best-ranked join Pot 1, while the 11 lowest-ranked enter Pot 2 pic.twitter.com/q73aX97Tgp

— Concacaf Champions Cup (@TheChampions) December 11, 2023