¡Hacen las pases! Los emotivos mensajes entre Don Omar y Daddy Yankee

La historia de rivalidad entre Daddy Yankee y Don Omar se remonta a muchos años atrás, cuando el reguetón empezó a adueñarse de la música. Ellos competían por ganarse el título del rey en este género.

Los cantantes quisieron acabar con esa enemistad en 2008. Ese año grabaron varias canciones juntos e, incluso, años después, hicieron una gira, The Kingdom, que lejos de unirles, les distanció.

El puertorriqueño anunció su retiro de la música para dedicarse a servir a Dios. Durante su último concierto en Puerto Rico dijo que se iba a enfocar en la religión y en predicar la palabra de Jesucristo.

Don Omar estuvo al tanto de lo que ocurrió en ese concierto, de lo que dijo su hasta ahora rival, de sus próximos objetivos y del cambio profundo en su vida y lo comentó:

“Hoy cerramos el libro que guardaba los mejores capítulos de nuestra controversial rivalidad. Gracias por tus palabras y por escuchar las mías que venían del corazón también. Te deseo lo mejor para ti y tu familia”, escribía Don Omar.

“Gracias por tu temple competidor y admirable disciplina, pero más aún gracias por lo que hiciste por nuestra música. Gracias por colaborar y por competir pues lo hice con un titán. Me quedo con los recuerdos buenos, las risas, los sueños juntos y con el deseo de un último round con tan grandioso adversario. Nos volveremos a ver pronto pues te debo un abrazo y darte las gracias en persona. Mientras tanto, larga vida King Daddy”, expresó.

Respuesta del cantante

El resultado es un cruce de mensajes en redes sociales que dejan claro que ahora, el pasado quedó atrás, pues Daddy Yankee también respondió a este mensaje.

“William, gracias por darnos a ambos la oportunidad de hablarnos de todo corazón. Don Omar, también ha hecho grandes cosas por este género y dentro de la rivalidad como bien dices que nos dividía, hoy me siento tranquilo de saber que eso quedó atrás, y somos un ejemplo de que podremos tener diferencias, pero siempre existirá espacio para el perdón”.

“Usted también ha sido un grandioso adversario y nunca dejaré de reconocer todo lo que también has hecho por nuestro movimiento. En esta nueva etapa de mi vida es importante para mi compartirte mi testimonio y que mi mensaje no se quede solo en palabras, si no en acciones, que son el mayor ejemplo de lo que Jesús hace con nuestras vidas. Me siento tranquilo y en paz, sabiendo que hoy dejamos atrás las controversias entre dos exponentes que pusieron nuestra bandera de Puerto Rico en alto”, continuaba su mensaje de paz.

Y también ha hablado de este último round que tienen pendientes: “Espero que nuestro último round sea en contra del enemigo de las almas, batallando juntos en el ejército del Señor! Te espero de este lado! Dios te bendiga a ti, a tu familia y a todos tus fieles seguidores”.