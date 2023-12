Disney confirma cierre de Star Plus, ¿qué pasará con su contenido?

La división regional de The Walt Disney Company reveló que integrará en una sola plataforma los contenidos de sus plataformas Star+ y Disney+ durante el segundo trimestre de 2024.

Según Diego Lerner, presidente de la compañía para Latinoamérica, esto será “para ofrecer a los suscriptores una única experiencia de streaming que dará acceso al contenido de la compañía para todos sus públicos”.

Esta medida viene después de que la empresa comenzara la integración con Hulu en EE.UU. a inicios de diciembre en una fase beta, con miras a llevarlo a la región.

De este modo, en Disney+, los suscriptores podrán encontrar la propuesta de entretenimiento general (incluyendo títulos Searchlight, 20th Century Studios y FX), eventos en vivo y la oferta de ESPN, la marca más reconocida para fans del deporte en la región.

Además de las series, películas y documentales de Disney, Pixar, Marvel, Star Wars y National Geographic, y las producciones originales creadas íntegramente en América Latina.

Con la fusión se presume que el costo cambiará; sin embargo, aún la compañía aún no ofreció mayores detalles al respecto.

El presidente de The Walt Disney Company Latin America señala que este cambio busca “integrar de forma inigualable” todos los contenidos de la casa cinematográfica y brindar una “experiencia mejorada y superadora”

Asimismo, afirmó que esto será algo positivo para todos los usuarios, pues podrán encontrar “todo en un mismo lugar” y ya no tendrán que escoger entre una plataforma u otra.

Si bien aún no existe una fecha pactada, el comunicado de Disney especificó que Star Plus dejará de existir durante el segundo trimestre del 2024, es decir, entre abril y junio.

#StarPlus is set to close down in Latin America between April – June 2024. With all Content, Entertainment and Sports moving to #DisneyPlus instead.

Official Statement from Diego Lerner, President of The Walt Disney Company Latin America.

*More details to be released in 2024. pic.twitter.com/nJkX2gs0sP

— Kenny @Disney+ (@iKenny_J) December 12, 2023