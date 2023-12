Captan a Adal Ramones y Poncho de Nigris peleando fuera de aeropuerto

Hace unas horas se volvió viral un video donde se puede ver a Poncho de Nigris y a Adal Ramones teniendo una fuerte discusión a las afueras de un aeropuerto.

En el clip se pudo apreciar al participante de “La Casa de los Famosos México” molesto y diciéndole algo al actor, quien parecía querer calmarlo, y cuando le tocó el pecho con una mano, de Nigris se la apretó y la quitó.

El video fue grabado desde lejos y no dura mucho, pero después de que de Nigris le quitara la mano, se pudo apreciar que la actitud de su colega cambió, mostrándose más enojado.

“Quítame la mano”, le dijo Poncho. Según el conductor de Otro Rollo, le contestó: “Ay, no se vaya a lastimar tu chamarra cara”.

Finalmente, el conductor de La Academia le mandó un contundente mensaje sobre la habilidad que deben tener para afrontar las críticas: “Nosotros tenemos que tener la piel dura, nosotros somos del medio, han pasado 13 o 14 (años). La generación de cristal es otra”.

Palabras al conductor

Con un video publicado en sus redes sociales, el finalista de La Casa de los Famosos México, explicó lo sucedido, argumentando que pensó en golpearlo pero al final desistió:

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Entre Famosos MX (@entrefamososmx)

“Esperé a Adal Ramones y venía alguien por él. Venían grabando, entonces me le acerqué por atrás y le dije ¿Qué onda wey? dime en la cara todo lo que dijiste, aquí estoy.

Empezamos a platicar y me dijo, no ya pasó mucho tiempo. Y le dije, no te hagas p…, lo único que quiero es que me lo digas en la cara (…) Me estaba cagando de risa por dentro y dije, le voy a arrancar la peluca, le voy a dar un p… Pero no, la neta ya no estamos para esos trotes”.

“Me sentí como ridículo porque ya está veterano y está chiquito. Cuando vio que lo estaban grabando se me puso picudillo. Mentadillas de madre tranqui y ya”, añadió.