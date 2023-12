FIFA revela las tres finalistas al The Best a la Mejor Jugadora del 2023

El prestigioso galardón The Best a la Jugadora de la FIFA está a punto de revelar a la ganadora que se destacó en el fútbol femenino entre el 1 de agosto de 2022 y el 20 de agosto de 2023. Las tres finalistas, Aitana Bonmati, Linda Caicedo y Jennifer Hermoso, han demostrado con sus actuaciones excepcionales por qué merecen estar en la cima de este reconocimiento.

Aitana Bonmati ha brillado este año con un Balón de Oro de la Copa Mundial Femenina y el premio a la Jugadora del Año de la UEFA. Su elegancia en el campo y su contribución a los éxitos de España y el Barcelona la han consolidado como una figura destacada. Pep Guardiola la ha comparado con “la Iniesta femenina”, elogiando su estilo de juego único. Ganadora en tres Copas Mundiales Femeninas de la FIFA en un año, Bonmati aspira a añadir el The Best a su impresionante lista de galardones.

#TheBest FIFA Women's Player Finalists! 🏆🤩

🇪🇸 Aitana Bonmati

🇨🇴 Linda Caicedo

🇪🇸 Jennifer Hermoso

Learn more about the final three. 👀🧵

— FIFA Women's World Cup (@FIFAWWC) December 14, 2023