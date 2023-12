Club León es eliminado del Mundial de Clubes

En una jornada llena de emociones y sorpresas, el Club León de México experimentó un amargo desenlace en los cuartos de final del Mundial de Clubes 2023. El enfrentamiento ante el Urawa Red Diamonds de Japón resultó en una derrota por 0-1, marcando así la temprana eliminación del equipo mexicano.

El único tanto del partido llegó en los minutos finales, cuando el delantero neerlandés Alex Schalk perforó las redes del arco defendido por León. La incapacidad del equipo mexicano para reaccionar dejó a los aficionados con un sabor amargo, mientras Urawa Red Diamonds celebraba su pase a las semifinales.

🇯🇵 @REDSOFFICIAL are through to the next round of the #ClubWC. 👏

— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) December 15, 2023