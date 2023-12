Dos detenidos durante operativo en Paraninfo Universitario

Las fuerzas de seguridad capturaron a dos personas en el marco de un operativo realizado este viernes 15 de diciembre, en conjunto con el Ministerio Público (MP), en el Paraninfo Universitario, ubicado en la zona 1 capitalina. Este se implementó en seguimiento a una denuncia que presentó la Universidad de San Carlos de Guatemala por la toma de esas instalaciones.

Se informó que las personas aprehendidas son Sergio Morataya, de 27 años; y Heizel Elissa Morales Camey, de 21, contra quienes todavía no se ha dado a conocer los cargos que se les atribuyen. Ambos indicaron que al momento de ser capturados no se les presentó ninguna orden emitida por juez ni se les explicó las razones.

La jueza Carmen Pocón Hernández llegó al recinto universitario para realizar una exhibición personal a favor de los señalados. A su salida, únicamente respondió diciendo “están bien”, ante las preguntas de los periodistas sobre la situación en la que se encontraban.

En tanto, en la Torre de Tribunales, mientras esperaban ser puestos a disposición del órgano jurisdiccional correspondiente, los sindicados explicaron a los medios de comunicación que permanecieron por cerca de seis horas en el Paraninfo bajo la custodia de las fuerzas de seguridad. “No nos decían qué iba a pasar con nosotros”, dijo Morataya.

Morales añadió que, finalmente, fue a bordo de un vehículo tipo picop, sin placas de circulación y con los vidrios polarizados, que los retiraron del recinto universitario para llevarlos a la sede del Organismo Judicial.

“No soy ningún criminal”

Los jóvenes expusieron que no están involucrados en actos ilícitos. “Mi único delito, si así lo quiere ver el Ministerio Público, es denunciar lo que está pasando en este país y, sobre todo, luchar por mi universidad, por la Usac. Y si ese va a ser mi delito, pues aquí estoy dispuesto a enfrentar la justicia, porque no soy ningún criminal, ningún delincuente, a comparación de los que hoy me están acusando”, expresó Morataya.

Añadió que se encontraban en el Paraninfo porque llegaron a apoyar a los compañeros que mantienen la resistencia en el lugar ante lo que denominó como “fraude en la Usac”.

Por aparte, expuso que esta situación obedece a temas políticos, según sus palabras, por el tema del “golpe de Estado del MP”.

Morales, en tanto, señaló que pertenece a la Escuela Superior de Arte y enfatizó: “aquí estamos y vamos a estar al frente de todo”.

Extenso operativo en el Paraninfo finaliza con altercado

El operativo coordinado por la Fiscalía Especializada contra Delitos de Usurpación comenzó desde la mañana y se extendió por cerca de 10 horas. Hasta ahora no se ha informado sobre los resultados de la diligencia, solamente se compartieron algunas fotografías del interior del lugar donde se observaban algunas botellas.

Al finalizar el allanamiento, los trabajadores del ente investigador se retiraron llevando consigo una caja y algunos otros elementos. En las afueras permanecían varias personas que los recibieron con gritos y consignas, especialmente enfocadas en señalar “actos corruptos” de la institución y de su titular, Consuelo Porras.

Ante la molestia de los ciudadanos, los agentes de la Policía Nacional Civil intervinieron para solicitar que se calmaran los ánimos y se evitara escalar la tensión.

