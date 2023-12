EEUU advierte a China que no interfiera en las elecciones en Taiwán

Tanto Pekín como Washington siguen de cerca estos comicios en la isla autónoma porque podrían determinar el futuro de las relaciones de Taiwán con Pekín.

“Nuestra gran expectativa y esperanza es que esas elecciones estén libres de intimidación, coerción o interferencia de todas las partes”, afirmó el embajador de Estados Unidos en China, Nicholas Burns.

Many thanks to Secretary Tom Vilsack for his leadership and our discussion of our agricultural relationship with China ⁦@SecVilsack⁩ pic.twitter.com/eFfPCUEeFI

— Ambassador Nicholas Burns (@USAmbChina) December 15, 2023