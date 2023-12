Los puntos que se tocaron en la Asamblea General de la Liga Nacional

Este viernes, la Asamblea General Extraordinaria de la Liga Nacional congregó a dirigentes y representantes de los equipos para discutir aspectos cruciales del próximo torneo Clausura 2024. Entre los temas destacados se encuentran las fechas de inicio y cierre del campeonato, así como la estructura de la competición.

En un anuncio esperado con gran expectación, se reveló que el torneo Clausura 2024 dará comienzo el 20 de enero del próximo año. Una particularidad de esta edición será la inclusión de jornadas durante la Semana Santa, específicamente el Miércoles Santo y Jueves Santo, aunque no se disputarán encuentros el fin de semana siguiente. La fase regular está programada para concluir el 19 de mayo, ajustándose a la participación del Comunicaciones en la Copa de Campeones de la Concacaf.

¿Qué cambios habrá en Liga Nacional?

A pesar de la fecha de clausura inicialmente proyectada para el 26 de mayo, la Asamblea acordó adelantarla al 19 de ese mes. No obstante, se destacó la posibilidad de reuniones adicionales durante el torneo, lo que permitirá modificar las fechas en función de las necesidades del campeonato y de los equipos participantes.

El Clausura 2024 mantendrá el conocido formato de competencia, constando de tres fases: grupos, intergrupos y fase final. La distribución de los doce equipos en dos grupos regionales se mantiene, con la única variante de Comunicaciones FC y CSD Municipal intercambiando bloques, como ya estaba previsto desde el inicio de la temporada.

La primera jornada del Clausura 2024 promete emoción desde el pitazo inicial. Algunos de los enfrentamientos más esperados incluyen a Cobán Imperial vs Coatepeque, Xelajú MC vs Malacateco y Guastatoya vs Municipal. Además, la atención se centrará en el duelo entre Xinabajul-Huehue y Comunicaciones FC, donde ambos equipos buscarán un inicio triunfal en su camino hacia la gloria. Recordemos que en este torneo varios equipos se juegan la permanencia.

Hoy se llevará a cabo la Asamblea General Extraordinaria, para conocer el calendario oficial del Torneo #Clausura2024 de la #LigaGuateBanrural. 🏆🇬🇹 📅 Viernes, 15 de diciembre

⌚️ 17:00 horas ⚽️ #MoltenGuatemala I 🏦 #BanruralGT I🤑 #BetcrisGuate pic.twitter.com/RcIEtS70Zt — LigaGT (@LigaGuate) December 15, 2023