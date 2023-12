Famoso comediante muere tras accidente con bicicleta eléctrica

Cinco días después de haber sufrido un aparatoso accidente a bordo de su bicicleta eléctrica en Nueva York, el comediante estadounidense Kenny DeForest finalmente perdió la vida.

De acuerdo con una publicación hecha en la página de recaudación creada por sus familiares, DeForest falleció el 13 de diciembre en un hospital de Brooklyn a causa de las múltiples heridas sufridas en el accidente. Sus deudos anunciaron que los órganos del comediante, originario de Missouri y quien contaba con solo 37 años de edad, serán donados a personas que los necesiten para ayudarlos a mejorar sus vidas.

En un principio, algunas versiones señalaban que probablemente DeForest había sido arrollado mientras circulaba con su vehículo eléctrico por las calles de Nueva York, el pasado 8 de diciembre. “Descubrimos más información gracias a un reporte de emergencias médicas.

Kenny estaba en una bicicleta eléctrica y chocó. Hablé con algunos policías y sigo en búsqueda de más información. No hubo reporte policiaco porque no fue atropellado, como pensábamos al principio”, señaló Ryan Beck, amigo del comediante. Debido al accidente, DeForest sufrió numerosas fracturas de cráneo, las cuales derivaron en su fallecimiento.

