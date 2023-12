FIFA otorga a Chile la organización del Mundial Sub-20 2025

Chile organizará la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA 2025 y Polonia la Copa Mundial Femenina Sub-20 de la FIFA 2026, según anunció este domingo la Federación Internacional de Fútbol Asociación.

“En vísperas de las semifinales de la Copa Mundial de Clubes de la FIFA 2023, el Consejo de la FIFA se ha reunido en Yeda (Arabia Saudí) para abordar asuntos destacados como las competiciones juveniles y ha aprobado por unanimidad el nombramiento de Chile como anfitrión de la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA 2025 y Polonia como país organizador de la Copa Mundial Femenina Sub-20 de la FIFA 2026”, se informó.

NOTA: Guatemala Sub-20 impecable en partidos amistosos

“Desde 1962, Chile ha organizado certámenes de la FIFA de gran nivel, como el Mundial Sub-17 en 2015”, expresó Gianni Infantino, presidente de la FIFA”. Añadió: “La experiencia del país en materia organizativa junto con la pasión de la afición chilena permitirán que las jóvenes promesas brillen sobre el terreno de juego”.

“Polonia es un país con una gran tradición futbolística. En 2019, albergó una edición inolvidable del Mundial Sub-20, en la que destacó la entonces estrella juvenil Erling Haaland. La organización del Mundial femenino Sub-20 de 2026 marcará un nuevo hito en la historia del fútbol en Polonia y fomentará la participación femenina en el país y en todo el mundo”, expresó el máximo dirigente deportivo a nivel mundial.

La asignación de plazas será la misma para las Copas Mundiales Sub-20 de la FIFA 2025 y 2026.

Más adelante, la FIFA redactará el reglamento correspondiente y se establecerá un grupo de trabajo para ultimar los pormenores técnicos.

