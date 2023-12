UE abre investigación formal contra red social X por “contenido ilegal”

La Comisión Europea anunció este lunes la apertura de una “investigación formal” contra la red social X por presuntas infracciones a las normas sobre moderación de contenidos y transparencia, a raíz de unas publicaciones relacionadas con el ataque de Hamás en Israel.

Se trata de la primera investigación formal contra una plataforma digital al amparo de la Ley de Servicios Digitales (DSA, en inglés), adoptada en agosto y que regula las operaciones de los gigantes digitales en la Unión Europea (UE).

“La apertura de una investigación formal contra X muestra que se acabaron los días en que las grandes plataformas en línea se comportaban como si fueran demasiado grandes para preocuparse por las normas”, afirmó el comisario europeo de Mercado Interior, Thierry Breton, responsable de los temas digitales. “Lanzaremos una investigación en profundidad sobre el cumplimiento por parte de X de las obligaciones de la DSA con respecto a la lucha contra la difusión y amplificación de contenidos ilegales y la desinformación en la UE”, agregó.

La Comisión, el brazo ejecutivo de la UE, había abierto una investigación preliminar el 12 de octubre, cinco días después del ataque de milicianos de Hamás en Israel, por presunta difusión de “contenido ilícito” e “incitación al odio”.

We have opened formal proceedings to assess whether X may have breached the #DSA in areas linked to:

🔹 risk management

🔹 content moderation

🔹 dark patterns

🔹 advertising transparency

🔹 data access for researchers

More information on next steps: https://t.co/VHJjIsVftY pic.twitter.com/oygKah5GIq

— European Commission (@EU_Commission) December 18, 2023