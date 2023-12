Estado de salud de Céline Dion empeora debido a su enfermedad

Céline Dion ha perdido el control de sus músculos debido a una lucha que viene enfrentando desde hace algunos años contra el Síndrome de Persona Rígida.

Lo que padece la cantante es una enfermedad neurológica poco común y grave que afecta al sistema nervioso y que al ser progresiva e incurable, tiene un grave impacto en la movilidad.

Su hermana Claudette Dion hizo pública esta alarmante noticia, mencionando que ella tendrá que esperar un tiempo indefinido antes de poder retomar sus presentaciones en el escenario.

En una entrevista que concedió a la revista 7 Jours, dio a conocer detalles del estado de salud de su hermana, subrayando que a pesar de su disciplina y ética de trabajo incansable, se está enfrentando un futuro incierto en su carrera.

La enfermedad obligó a la artista, famosa por su éxito “My Heart Will Go On”, a cancelar su gira mundial “Courage” y también a poner en pausa de manera indefinida su carrera en los escenarios.

Claudette mencionó que, incluso, las cuerdas vocales y el corazón son susceptibles ante esta condición.

A través de la Fondation Maman Dion, la familia Dion ha recibido innumerables mensajes de apoyo. Sin embargo, las esperanzas de mejoría son escasas a pesar de los esfuerzos de “los mejores investigadores en el campo”.

Celine Dion hizo pública su lucha contra esta afección en diciembre de 2022 a través de una emotiva publicación en Instagram y, posteriormente, canceló su gira mundial que estaba programada para iniciar a finales de 2023 y 2024.

I’m so sorry to disappoint all of you once again… and even though it breaks my heart, it’s best that we cancel everything until I’m really ready to be back on stage… I’m not giving up… and I can’t wait to see you again!” – Celine xx…

