Lionel Messi jugará un amistoso contra el club de su infancia

El Inter Miami anunció el lunes que recibirá a Newell’s en su estadio, el DRV PNK de Fort Lauderdale, Florida, el 15 de febrero.

Newell’s tiene su sede en la ciudad de Rosario, donde nació y creció Messi, jugando para su equipo juvenil antes de mudarse a Barcelona a los 13 años.

El entrenador del Inter Miami, Gerardo Martino, también es oriundo de Rosario y jugó en Newell’s en tres etapas antes de regresar como entrenador del equipo en 2012.

“También será una buena oportunidad para prepararnos para lo que seguramente será una temporada apasionante”, añadió.

