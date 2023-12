Kimberly Loaiza anuncia su retiro y admite que fingió infidelidad

Kimberly Loaiza anunció su retiro y admitió que fingió la infidelidad de Juan de Dios Pantoja. La famosa fue fuertemente criticada.

Desde hace días, muchas personas tenían la sospecha de que todo era mentira, además de que recientemente se filtró una foto en la que están juntos.

Fans afirmaban que todo se había tratado de promocionar el nuevo tema de Loaiza, el cual lleva el título de “Mal hombre”, pero finalmente esto se comprobó en palabras de la propia creadora de contenido el 18 de diciembre.

Al mismo tiempo en que Loaiza anunció su retiro, reconoció que todo lo relacionado con la infidelidad fue en realidad un engaño y que incluso está organizando su boda con Juan de Dios Pantoja.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de KIM LOAIZA 🖤 (@kimberly.loaiza)

Tan sólo una hora después de que el video fuera publicado en YouTube ya acumuló más de 1 millón de visualizaciones.

“Reconozco que he estado mal por prestarme a esto, perdón linduras, yo sabía que prestarme a la estrategia de la infidelidad de JD, le quitaría credibilidad a mi palabra, sabía que le quitaría validez a esta decisión, que como ya les dije la tomé hace tiempo, sé que me dejé llevar y no debí participar y sé que en este punto no me van a creer nada, están en su derecho pero estoy cumpliendo con decirles”, comentó.

A pesar de que la ganadora de un récord Guiness explicó las razones a la gente que la sigue y la admira, el video de poco más de 15 minutos generó mucha indignación en redes sociales, aunque también hubo algunos que aseguraron que ya no le creen nada y esperaban que tarde o temprano admitiera que el asunto de la infidelidad había sido una mentira.

En su momento, la joven aseguró en su cuenta de X (antes Twitter) que no se trataba de ninguna estrategia para vender su música. “Yo también quisiera que esto fuera una broma o marketing para una canción, pero desgraciadamente él tiró todo lo que construimos a la basura”, comentó en esa ocasión.

Cabe señalar que durante el último video, Loaiza explicó que la idea de fingir la infidelidad fue de Juan de Dios Pantoja, además de que se mostró muy vulnerable e incluso lloró en varias ocasiones frente a la cámara.

A lo largo del video, Kimberly Loaiza dejó en claro que su retiro no es una mentira, ya que poco a poco se fue ausentando de diversas actividades en redes sociales, dejó de hacer colaboraciones, ya no acudía a los podcast a los que la invitaban y tampoco tenía interés en presentarse a premiaciones u otros eventos.

De acuerdo con ella misma, la gira que lleva por nombre Despedida Tour será la última que haga en su carrera.

Lee también: ►Sorprende a mamá con un saludo personalizado de Chayanne esta Navidad

Mira también: