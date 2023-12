TSE traslada cajas electorales a bodegas

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) continuó este martes 19 de diciembre con el proceso de traslado de las cajas electorales desde Centro de Operaciones del Proceso Electoral (COPE), instalado en el Parque de la Industria, zona 9 capitalina, hacia las bodegas de la institución, ubicadas en Mixco, Guatemala.

Los materiales utilizados en las Elecciones Generales 2023 fueron enviados a bordo de camiones cumpliendo ciertas medidas de seguridad y con el acompañamiento de la Policía Nacional Civil y la Policía Municipal de Tránsito.

Las únicas cajas que están pendientes de ingresar al recinto a cargo de las autoridades electorales son las que fueron abiertas por el Ministerio Público (MP) en el marco de los allanamientos realizados en septiembre pasado.

Recientemente, el TSE difundió un video en sus redes sociales para expresar su compromiso con el resguardo de la voluntad popular y el cumplimiento de su mandato legal. En este se observaron imágenes de las diligencias llevadas a cabo por la fiscalía en el COPE y en sus oficinas centrales.

En este último recinto, en la zona 2 capitalina, no solo fueron abiertas las cajas, sino que también el personal del MP, bajo resguardo de la Policía Nacional Civil, secuestró las actas número 4 y número 8, que contienen los resultados finales de las Elecciones Generales 2023.

“Durante el allanamiento a las instalaciones del TSE el pasado 29 y 30 de septiembre, en cumplimiento de sus funciones sobre la custodia y resguardo de la documentación electoral, los magistrados en reiteradas ocasiones solicitaron que no fuera retirada”, indicó el órgano electoral.

El Tribunal Supremo Electoral reitera su compromiso con el resguardo de la voluntad popular y el cumplimiento de su mandato legal. pic.twitter.com/9lg24L4aoj — TSE Guatemala (@TSEGuatemala) December 14, 2023

Añadió que se ofreció equipo, apoyo de personal e insumos para sacar las copias certificadas; sin embargo, los fiscales procedieron a secuestrar la documentación electoral.

En las imágenes se ve el momento en el que la presidenta del TSE, Blanca Alfaro, les expone a los delegados del ente investigador que no existe oposición a que revisen el contenido de las cajas, pero pide que no las retiren, pues busca evitar más “caos”. “No podemos nosotros no darle una certeza a la población de que las cosas se están haciendo bien”, expresó.

También el tribunal mostró cómo los integrantes del tribunal intentaron evitar que las cajas fueran sacadas del lugar y, en medio de esta situación, Alfaro cayó al suelo. “(Ellos) procuraron que no se perdiera la cadena de custodia que le corresponde a la máxima autoridad electoral de Guatemala y sufrieron vejámenes en el proceso”, destacó la entidad.

* Con información de Winston Cano, Emisoras Unidas 89.7