Sofía Vergara hace arder las redes con sexy atuendo de Santa

Sofía Vergara dio una muestra de su sexy look para Navidad con una sesión de fotos que no pasaron desapercibidas, esto después de que su ex posara por primera vez con su nueva novia en un evento público.

La actriz impresionó en la red social Instagram al convertirse en la Santa Claus más sexy con un look totalmente rojo. Ella presumió sus curvas con una falda en tono rojo oscuro y una blusa ajustada en un tono más claro, con un escote de impacto

Ella complementó su espectacular atuendo con unas zapatillas plateadas de tacón alto. “Feliz navidad🎄🎄its party time!”, escribió. La belleza mujer de 51 años posó en un set con nieve falsa en compañía de otros modelos, que usaron ropa para esquiar.

Recordemos que se divorció de Joe Manganiello en julio pasado, pero el también actor de 46 años ya encontró un nuevo amor: Caitlin O’Connor.

Aunque comenzaron a salir desde septiembre, fue hasta la semana pasada que desfilaron juntos en un evento de la Fundación de Niños Armenios de Nueva York.

Caitlin es una influencer de 33 años de edad, especializada en belleza y maquillaje. También actuó en la serie Winning Time: The Rise of the Lakers Dynasty y ha modelado para Pepsi y Budweiser.

It looks like Joe Manganiello and Caitlin O'Connor had a magical date night. Click the link for more on their red carpet debut: https://t.co/piBsmpY6OH pic.twitter.com/8LSbuDDuSU — E! News (@enews) December 10, 2023

Lo nuevo de la actriz

Sofía Vergara sorprende con su transformación física para encarnar a Griselda Blanco, conocida narcotraficante colombiana, en la nueva serie de la plataforma de streaming Netflix.

La colombiana, que además es productora ejecutiva de la serie, colaborará estrechamente con Eric Newman y Andrés Baiz, ambos con experiencia en las exitosas series Narcos y Narcos: México.

“No me parezco nada a Griselda Blanco, pero eso no me dio miedo porque desde el comienzo tuve muy claro que ella [Griselda Blanco] no es una persona que la gente reconozca fácilmente”, indicó en una entrevista para la Revista Vogue México.

“Este personaje es completamente diferente (a Gloria), la verdad es que ahora me siento y digo: ‘Dios mío, ¿cómo hice eso? ¿Cómo me atreví?, Fue un riesgo grande”, agrego para el medio anteriormente citado.

