Arzú y Von Ahn intercambian mensajes tras retiro de visas a guatemaltecos

El empresario guatemalteco Luis von Ahn y el diputado al Congreso de la República, Álvaro Arzú, intercambiaron una serie de mensajes a través de redes sociales relacionados con las recientes sanciones aplicadas por Estados Unidos, que optó por retirarle la visa a 300 connacionales, incluidos 100 parlamentarios, por estar señalados de cometer acciones para socavar la democracia y el Estado de Derecho.

El legislador compartió en su cuenta de X, antes Twitter, un fragmento de la entrevista que le concedió la semana pasada a Emisoras Unidas, donde se refirió al tema de esta sanción, que también lo alcanzó a él, pues fue despojado del permiso para ingresar al territorio estadounidense.

“Sí, ¿y qué?, me quitaron la visa ¿y qué?, ¿qué es lo peor que puede pasar? Y me la quitaron no por corrupto, no porque estoy metido en narcotráfico, no porque soy lavador de dinero, no porque tengo contratos en el Estado, no. Me la quitaron porque voté con mi consciencia”, se le escucha decir.