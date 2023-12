Carlos Ruiz y su doble discurso tras la dedicación de un tatuaje

Un día Carlos Ruiz tildó de vergüenza nacional y fracasado a Neto Bran, presidente del Deportivo Mixco, pero solo fue necesario un tatuaje del “Pescado” en la piel del directivo, para que el máximo goleador de la historia en Selección Nacional de Guatemala cambiara su discurso.

En las últimas horas un tuit de Carlos Ruiz ha sido viral debido a su incongruencia con su forma de pensar de hace un poco más de tres años atrás.

Tras viralizarse un video del dirigente mixqueño, quien decidió tatuarse el rostro de Carlos Ruiz, el agradecimiento del goleador internacional lo reflejó en la red social X.

“Ese tatuaje se llama: Máximo goleador del mundo”, aunque a algunos les de penita”, dijo el “Pescado”.

Añadió: “Gracias por reconocer la carrera del ‘Pescado’ Ruiz y plasmarla en la piel”.

Posteriormente, Carlos Ruiz expresa que no ha tenido la oportunidad de conocer personalmente a Netro Bran, pero, le agradeció el gesto. Asimismo, le deseó éxitos en la comuna mixqueña.

NOTA: Comunicaciones: Video para derramar lágrimas

Ese tatuaje se llama;

"MÁXIMO GOLEADOR DEL MUNDO"

aunque a algunos les de penita. Gracias por reconocer la carrera de El Pescado Ruiz y plasmarla en la piel. Sr Alcalde, no he tenido la oportunidad de conocerle pero le agradezco el gesto. Éxitos en la municipalidad de Mixco… — Carlos Ruiz (@elpescaditoruiz) December 22, 2023

Mensaje contradictorio

Tras el mensaje de Carlos Ruiz, muchos de sus detractores publicaron un recuerdo que el exfutbolista de Municipal y de varios equipos de la MLS, no quería tocar.

Fue la vez en que tuvo un cruce de palabras con Bran por una deuda que tenía el dirigente hacia el plantel de jugadores del Deportivo Mixco.

En aquella oportunidad, Carlos Ruiz expuso: “Neto Bran, ahora que ya experimentaste ser ‘atleta profesional, semiprofesional, amateur o vergüenza nacional’, ya paga al plantel de Mixco, que tiene seis meses esperándote. Fracasado”.

Dicho mensaje no pasó desapercibido para el dirigente, quien contestó: “¿Por qué me tratas así? Nunca te he hecho algo malo. Yo ya le pagué a mi Deportivo Mixco, no sé por qué dices eso. No creo justas tus palabras, sobre todo porque yo te admiro mucho”.

Le interesa los números

Independientemente a las críticas que recibió Carlos Ruiz por su nueva postura ante el dirigente guatemalteco, el “Pescado” demostró más adelante en sus publicaciones el alcance que había tenido su publicación en la cual saludaba a Bran.

“En solo 8 horas, que increíble. El apoyo sigue a tope. Veremos en 24 horas seguro pasamos los 100K. Se les quiere, abrazo de gol”, escribió el chapín que jugó a nivel europeo.

TikTok