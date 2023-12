Inter no cede ante la presión de la Juve y sigue como líder de la Serie A

El líder Inter de Milán cumplió con una victoria 2-0 en casa sobre el Lecce (12º) y conservó cuatro puntos de ventaja sobre la Juventus (2º), que poco antes había vencido 2-1 en el terreno del Frosinone (14º), este sábado en la 17ª jornada de la Serie A.

Todo sigue por lo tanto igual entre los dos primeros clasificados del ‘Calcio’, que solo han perdido un partido en lo que va de temporada liguera.

Los dos consiguieron abrir todavía más margen respecto al AC Milan (3º), que el sábado había sufrido para empatar en el minuto 90 en el campo de la colista Salernitana. Los ‘rossoneri’ quedan ahora descolgados a siete puntos de la Juventus y ya a once de su vecino Inter.

En el estadio Giuseppe Meazza, el Inter abrió el marcador este sábado por medio de su joven defensa alemán Yann Bissek (minuto 43), de cabeza al rematar una falta sacada por el turco Hakan Calhanoglu.

En el minuto 78, Nicolo Barella aumentó la cuenta interista anotando desde cerca de la línea, después de un soberbio toque de tacón del austríaco Marko Arnautovic. El Lecce acabó el partido con diez jugadores por la expulsión del atacante zambiano Lameck Banda después de protestas demasiado airadas al árbitro (minuto 83).

La Juventus tampoco baja el ritmo

En su partido, la Juventus también venció, en su caso 2-1 en Frosinone. El joven atacante turco Kenan Yildiz, de 18 años, se zafó de tres defensas rivales en una gran acción individual para anotar su primer gol con el primer equipo de la Juve (minuto 12) y abrir el marcador.

Tras el paso por los vestuarios, el uruguayo Jaime Báez devolvió las tablas (51) pero finalmente, el serbio Dusan Vlahovic (81) marcó de cabeza para asegurar la duodécima victoria de la Vecchia Signora en campeonato. El serbio, que está atravesando una temporada complicada de cara a puerta, suma seis dianas en campeonato.

“Obviamente, un goleador no está contento cuando no marca, o cuando no marco lo suficiente, pero yo trabajo duro cada día para poder aportar al equipo”, declaró Vlahovic a DAZN.

FT | Torniamo a casa con i tre punti ⚪️⚫️ Decidono due grandissimi gol di Yildiz e Vlahović ⚽️⚽️ Bravissimi ragazzi 👏#FrosinoneJuve pic.twitter.com/4aZk0quhIV — JuventusFC (@juventusfc) December 23, 2023

*Con información de AFP