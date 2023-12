Manchester United vuelve a sonreír tras remontarle al Aston Villa

Un desastroso primer tiempo dejó al Manchester United en una situación complicada frente al Aston Villa, pero una remontada heroica en la segunda mitad llevó a los ‘Red Devils’ a una victoria increíble por 3-2 en Old Trafford.

En los primeros 45 minutos, el Manchester United se encontró abajo en el marcador por 0-2, con el Aston Villa mostrando un rendimiento sólido. Sin embargo, la historia cambió en la segunda mitad, liderada por el talentoso jugador hispano-argentino, Alejandro Garnacho. Este joven futbolista dejó su huella al anotar un espectacular doblete que revitalizó a los aficionados en Old Trafford. Su habilidad y determinación fueron evidentes, llevando al equipo a la caza del empate.

Con el marcador 2-2, la tensión en el estadio era palpable. Fue entonces cuando Rasmus Højlund se convirtió en el héroe inesperado. Con una brillante anotación al minuto 82, Højlund selló la remontada y desató la euforia entre los fanáticos del Manchester United. Su contribución fue fundamental para cambiar el destino del partido y consolidar la victoria para el equipo dirigido por Ole Gunnar Solskjær.

Esta victoria no solo representa una remontada memorable para el Manchester United, sino que también tiene un impacto significativo en la tabla de posiciones. Con los tres puntos obtenidos, el equipo escaló a la sexta posición con un total de 31 puntos. Esta posición los sitúa a solo tres puntos del Manchester City, que ocupa la quinta casilla con 34 puntos y dos partidos menos disputados. La competencia en la Premier League se intensifica, y los ‘Red Devils’ han demostrado que están dispuestos a luchar por los puestos de clasificación a competiciones europeas.

Things can change in football VERY quickly…

Alejandro Garnacho scores his second of the night to draw @ManUtd level with Aston Villa! 💪#MUNAVL pic.twitter.com/acTW23yMWL

— Premier League (@premierleague) December 26, 2023