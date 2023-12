Nueva directiva del Manchester United analiza demoler Old Trafford

Si alguna vez te has aventurado por los estrechos pasillos, puertas y techos bajos de Old Trafford, el hogar del Manchester United durante los últimos 113 años, sabrás que no es tarea fácil. Este estadio, con su apariencia desgastada pero emblemática, es más que un simple campo de fútbol; es un laberinto de historias y recuerdos que ha sido testigo de innumerables triunfos y derrotas.

Aunque Old Trafford no será sede de las finales del Campeonato Europeo en 2028, surge una pregunta intrigante: ¿podría la nueva directiva considerar la demolición del mítico estadio? Un acto que desataría debates apasionados entre los aficionados y pondría fin a más de un siglo de historia, según la información que comparte The Telegraph.

⚽ Sir Jim Ratcliffe's Manchester United era needs a statement of intent: Bulldozing Old Trafford https://t.co/bIGeg2nyGU — The Telegraph (@Telegraph) December 26, 2023

¿Es el fin de Old Trafford?

Old Trafford, a pesar de su grandeza, a menudo se siente claustrofóbico. Los aficionados habituales conocen los diminutos corredores, baños abarrotados y colas interminables. La reciente propuesta de renovación, encabezada por arquitectos líderes, destaca las complejidades de actualizar este coloso, dejando entrever la posibilidad de una demolición y reconstrucción.

El director ejecutivo de Populous, Chris Lee, ha expresado que, dado a elegir, preferiría demoler Old Trafford y construir un nuevo estadio líder mundial en sus vastas tierras circundantes. Sin embargo, la decisión no recae únicamente en los arquitectos; los aficionados, los Glazers y el nuevo accionista minoritario, Sir Jim Ratcliffe, deberán sopesar la tradición contra la necesidad de progreso.

A pesar de los posibles desafíos y la resistencia emocional de los seguidores, la demolición de Old Trafford podría representar una oportunidad única para que el Manchester United redefina su hogar espiritual. Con suficiente terreno disponible, la construcción de un nuevo estadio en las vastas extensiones de espacio de estacionamiento no afectaría significativamente a los seguidores, quienes seguirían haciendo su peregrinación semanal a M16.

El dilema de dónde jugar durante las obras se resuelve al demoler Old Trafford y construir en un nuevo espacio. A diferencia de otros equipos que han afrontado proyectos similares, el Manchester United no cuenta con un estadio alternativo en las cercanías. Jugar en Old Trafford durante la reurbanización implicaría capacidad reducida y pérdida de ingresos, además de la molestia para miles de seguidores.

La realidad es que la decisión de demoler Old Trafford no solo involucra estructuras físicas, sino que simboliza el deseo de avanzar. Con un proyecto de ocho años en el horizonte, la reconstrucción podría ofrecer al Manchester United no solo un estadio moderno, sino también un nuevo capítulo en su rica historia futbolística. La pregunta persiste: ¿renovar o demoler? El destino de Old Trafford está en juego, y los aficionados aguardan ansiosos el siguiente capítulo en la historia del Teatro de los Sueños.

¿Y si la única solución para Old Trafford fuera la demolición? Jim Ratcliffe, nuevo accionista del Manchester United, se plantea echar abajo el legendario estadio 'red devil' para construir uno nuevo dado su estado de deterioro Vía @Telegraph pic.twitter.com/XLQVVZmaiW — BeSoccer (@besoccer_ES) December 26, 2023