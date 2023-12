Corte de Michigan mantiene a Trump en papeleta electoral de 2024

El Tribunal Supremo de Michigan ha rechazado un intento de eliminar al expresidente Donald Trump de la papeleta electoral de 2024 basándose en la “cláusula de la insurrección” de la Constitución de Estados Unidos, según mostró este miércoles (27.12.2023) un documento judicial publicado por varios medios.

El fallo de Michigan desestima así las demandas de quienes buscaban que el expresidente Trump fuera vetado de las boletas electorales de 2024 por su supuesta implicación en los eventos que resultaron en el asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021, según informó la CNN y publicaron posteriormente otras agencias.

The Michigan Supreme Court has removed an attempt to take Donald Trump from the primary ballot.

Do you support this? This is the right decision… pic.twitter.com/CBaF35KLWP

