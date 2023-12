Novak Djokovic se muestra ilusionado por el regreso de Rafael Nadal

El tenis mundial anticipa con gran expectación el regreso de Rafael Nadal a las pistas, programado para el próximo domingo en Brisbane. Después de una temporada 2023 prácticamente en blanco debido a una lesión en la cadera, el tenista español, de 37 años, se prepara para retomar la competencia, marcando lo que él mismo ha sugerido como posiblemente su “última temporada”. El número 1 de la ATP, Novak Djokovic, comparte sus impresiones sobre este esperado retorno.

Novak Djokovic, quien se ha enfrentado en innumerables ocasiones a Nadal en intensos duelos en la cancha, destaca la determinación del español. “No es del tipo de jugador que vuelve al circuito solo por jugar a un nivel medio, para disputar un puñado de partidos. Quiere ganar títulos, quiere ser el mejor, por eso es lo que es: una leyenda de nuestro deporte”, afirma el serbio. Djokovic resalta la mentalidad competitiva de Nadal, indicando que su regreso no será simplemente una vuelta simbólica, sino que estará marcado por el deseo de conquistar un Grand Slam.

Novak Djokovic says Rafa Nadal is not coming back just to play at a ‘medium level,’ he’s playing to win a Grand Slam:

“I always expect him to play at his best, to be honest. Many times, they’ve signed him out, they’ve done that with me as well. But we’ve proved them wrong… He’s… pic.twitter.com/e33vbjnCIp

— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) December 27, 2023