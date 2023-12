Chelsea suma su segunda victoria al hilo

El Chelsea dirigido por Mauricio Pochettino ha dejado atrás las malas sensaciones que marcaron su primer semestre en la Premier League, al lograr su segunda victoria consecutiva, esta vez frente al Luton Town con un marcador final de 2-3. Este triunfo, obtenido el 30 de diciembre, apunta a un cambio de rumbo para los ‘Blues’, quienes buscan recuperar terreno en la tabla y sentar las bases para un 2024 competitivo.

Tras un primer semestre marcado por lesiones y un rendimiento por debajo de las expectativas, el Chelsea parece haber encontrado la química necesaria en los últimos días de diciembre. Este resurgimiento es una señal positiva para los aficionados del equipo londinense, que esperan ver a su club peleando en los primeros puestos de la tabla en la segunda mitad de la temporada.

Aunque aún se encuentran distantes de los puestos de competiciones europeas, los ‘Blues‘ han demostrado mejoras notables en su juego. La dirección táctica de Pochettino ha comenzado a surtir efecto, y los jugadores, motivados por los buenos resultados recientes, parecen haber encontrado su ritmo ideal.

En el partido frente al Luton Town, la figura destacada fue Cole Palmer, quien brilló con un impresionante doblete. El joven jugador se ha convertido en una pieza clave en el esquema de Pochettino, demostrando su habilidad goleadora y su capacidad para marcar la diferencia en situaciones cruciales.

Con este rendimiento, Cole Palmer se erige como la figura destacada del Chelsea en este primer tramo de la temporada. Su contribución no solo ha sido vital en términos de goles, sino que también ha generado una inyección de confianza en el equipo, consolidándose como un jugador a seguir en el futuro cercano.

Back in the side, back in the goals 🥶

Cole Palmer has scored and assisted for @ChelseaFC in the first half at Luton ✨#FestiveFixtures #LUTCHE pic.twitter.com/N0PiJ0zqtl

— Premier League (@premierleague) December 30, 2023