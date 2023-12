Francisco Arredondo se prepara para el Rally Dakar 2024

El piloto guatemalteco de Rally Francisco Arredondo enfrentará sin duda alguna su reto deportivo más difícil del año, y es que a partir del próximo 5 de enero participará en la 46 edición de la carrera más difícil del mundo: el Rally Dakar 2024, que iniciará en la ciudad de Alula, y finalizará el 19 del mismo mes en Yanbu, Arabia Saudita.

Arredondo vive una nueva etapa de su carrera deportiva. Su regreso al Dakar, luego de un paréntesis de algunos años años fue una gran experiencia que le exigió adaptarse nuevamente a la moto, a la navegación y a un intenso ritmo de competencia. Francisco es uno de los pilotos de Rally más reconocidos, no solo en Guatemala sino de Centroamérica, con un palmarés que incluye una escalada al Monte Everest en el 2008, récords de velocidad en moto, incontables maratones, carreras míticas y un total de 14 participaciones en el Dakar desde su debut en 2004.

